История Пензы: Бывшие выпускники школы №52 стали героями войны в Афганистане

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

За время боевых действий в Афганистане погибло свыше 130 наших земляков. В память о 2 из них на здании инженерно-строительного лицея, ранее школы № 52, установлены мемориальные доски. Здесь учились Андрей Новинский и Евгений Бабейко.

В горную республику школьные приятели попали в 1984 году. Судьба разделила их по разным полкам и батальонам. К примеру, Евгений Бабейко служил поваром-хлебопеком в мотоманевренной группе войск. Однако из-за нехватки личного состава нашему земляку нередко приходилось брать в руки вместо черпака автомат Калашникова.

Советским бойцам довелось не только ходить в дальние рейды, но и оборонять свои позиции. Так, жарким июльским утром 1984 года на лагерь, где был пензенец Бабейко, напали бандиты Бурхануддина Раббани.

Евгений выскочил из своей палатки и начал отстреливаться. Внезапно его сразила пулеметная очередь противника. После боя пензенца сразу же отправили в лазарет, но врачи оказались бессильны. Позже Евгений скончался от ран. Ему было всего 20 лет. За проявленные мужество и храбрость его посмертно наградили орденом Красной Звезды.

Другой выпускник школы, Андрей Новинский, служил командиром БМП. Он погиб в том же 1984 году. Бронеколонна попала в засаду, отстреливаясь, пензенец пытался вывести своих сослуживцев из-под плотного огня, но в последний момент машина наскочила на фугас и подорвалась. За доблесть, мужество и верность воинскому долгу он был посмертно награжден орденом Красной Звезды.