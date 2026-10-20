История Пензы: Душевнобольных разместили в холерных бараках из-за нехватки мест

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Первая больница для умалишенных появилась в Пензе в начале XVIII века и располагалась в бывшем здании армейской гаупвахты. В 1846 году клинику перевели в новые помещения на Лермонтова, 28. Условия содержания там иначе как каторжными не назовешь.

«Имеется только 8 т. н. темных комнат для буйных, - вспоминал профессор Пастернацкий. - В этих комнатках нет никакой вентиляции; днем сюда проникает незначительное количество света через окошечко, находящееся в потолке комнаты; ночью же комнаты вовсе не освещаются. Больные мочатся и испражняются на пол».

В психиатрической клинике постоянно не хватало коек для пациентов. В 1870 году главврач больницы доктор Розенталь с тревогой отмечал, что количество умалишенных в Пензе с каждым годом растет. Если в то время в лечебнице насчитывалось всего 222 душевнобольных, то с началом Первой мировой войны стало 600.

Для размещения новых пациентов руководству губернии пришлось дополнительно выделить еще один земельный участок и передать в введение врачей 2 бывших холерных барака, которые переоборудовали под палаты.

До появления психиатрических больниц сумасшедших отправляли в монастыри, где они содержались в темных сырых кельях. Срок пребывания мог длиться всю жизнь, а лечили всех одинаково - трудотерапией.