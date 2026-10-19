История Пензы: На больничном кладбище возвели жилые дома и общежитие

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В XIX веке перекресток современных улиц Маршала Крылова и Свердлова назывался Больничным переулком. Место считалось жутким и пользовалось дурной славой, поскольку рядом находилось больничное земское кладбище.

Сегодня на его месте возвышаются жилые дома и корпуса Пензенского государственного университета, а проезжая часть делит территорию бывшего погоста ровно пополам. Когда точно здесь появилось больничное кладбище, историки не знают, но некоторые исследователи предполагают, что некрополь мог существовать уже в 40-х годах XIX века.

Как несложно догадаться, тут хоронили пациентов губернской земской больницы. В последний путь провожали скромно, ведь на погребение государство выделяло всего 2 рубля: ставили крест и прибивали табличку с ФИО и годами жизни.

Со временем хлипкие деревянные памятники разваливались, и тогда могилы использовались по второму кругу. В основном упокоение на земском погосте обретали люди, не имевшие родственников или близких, которые могли бы похоронить их на другом кладбище. Ходили слухи о якобы попадавшихся рабочим при застройке улицы Маршала Крылова скелетах и черепах, истлевших кожаных ремнях и сапогах.

Чуть дальше от губернской больницы находилось еще одно кладбище - гарнизонное. Оно было небольшим и сильно уступало в размерах больничному погосту. От него сегодня тоже ничего не осталось.