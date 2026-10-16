История Пензы: Посетители зооуголка пытались научить попугая плохому

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня пензенский зоопарк находится в бывшем Архиерейском саду на улице Красной. А в 20-х годах прошлого века небольшое подобие зооуголка принимало посетителей на современной улице Лермонтова, рядом с бывшей купеческой усадьбой.

В глубине двора когда-то располагался парк, именуемый Вишневым садом. Среди фруктовых деревьев размещались несколько небольших кафе и танцплощадка. Здесь же каждое лето устанавливались вольеры с животными. При этом сотрудники зооуголка иногда устраивали концерты, чем-то похожие на цирковые представления.

«Помню выступление дрессировщика со львом, - писал преподаватель педагогического института Кирилл Вишневский. - В небольшой клетке укротитель нещадно палил холостыми патронами из револьвера и бил кнутом, а лев в ответ мурзился и огрызался - слушаться хозяина никак не желал».

Помимо этого, в саду имелся и отдельный уголок для земноводных. В бассейне среди камней и водорослей плескались черепахи, рыбы и лягушки. Поодаль размещались клетки с птицами.

«Там был красивый желто-голубой попугай ара, - рассказывал Кирилл Дмитриевич. - Посетители все пытались научить его фразе «попка-дурак», но тот хранил молчание, полное достоинства».

Мини-зоопарк закрылся в начале 30-х годов прошлого века. Одно время вольеры хотели перевезти на улицу Куйбышева, но потом власти приняли решение организовать зоопарк на Красной.