История Пензы: Почему улицу Кузнецкую огородили рвом

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В районе автовокзала есть улица Кузнецкая и Кузнечный переулок. Правда, со вторым по величине городом Пензенской области они никак не связаны - все дело в старинной специализации этого квартала.

Раньше Пенза была практически полностью деревянной. Здания из камня или кирпича имелись только на линии присутственных мест (правительственный квартал) и, в редких случаях, у состоятельных горожан, кем в середине XVIII века чаще всего являлись дворяне или купцы.

Из-за этого любой пожар становился чрезвычайным происшествием, нередко выгорали целые улицы. В итоге все предприятия, небезопасные в пожарном отношении, по указу магистрата было решено вынести за пределы города. Кузнечным мастерским отвели место неподалеку от Конной слободы.

Интересно, что сами кузнецы противопожарными мерами пренебрегали - в подавляющем большинстве дома крыли соломой и легковоспламеняющейся дранкой. Лишь по счастливой случайности крупных пожаров здесь не возникало.

По периметру Кузнечная слобода была огорожена глубоким рвом, дабы в случае чего огонь не смог перекинуться по земле на соседние густонаселенные районы. С течением времени люди забыли, что округа когда-то являлась слободой кузнецов, поэтому позже название сильно трансформировалось и теперь ассоциируется только с городом Кузнецком.