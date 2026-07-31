История Пензы: Глухая деревня помещика Романова стала центром города

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня микрорайон Стрела считается едва ли не центром города: отсюда пешком до Московской не более 15 минут. Но когда-то это была настоящая глухомань, а на территории современной улицы Ухтомского располагалось пригородное село.

Когда оно появилось, установить трудно, зато точно известно, что владел им помещик по фамилии Романов. До отмены крепостного права его крестьяне несли различные повинности, среди которых имелся и оброк (денежный сбор). Как и где сельчане найдут средства, дворянам было совершенно все равно.

Но у крестьян господина Романова в этом плане было одно маленькое преимущество: поскольку село находилось рядом с Пензой, то имелась возможность возить свой урожай на продажу в город, на Базарную площадь.

Так продолжалось из года в год, из десятилетия в десятилетие, пока в один счастливый для крестьян момент не произошла отмена крепостного права. Потомки Романова, оказавшись де-факто без постоянного источника дохода, земли продали. Угодья перешли в собственность города, и вскоре новую территорию включили в состав Пензы.

Село реорганизовали и проложили новую улицу, которая получила название в честь бывшего помещика - Романова. В следующий раз улицу переименовали уже большевики. Они назвали ее в честь революционера Алексея Ухтомского, который, кстати, проживал здесь же, но его деревянный дом снесли еще в советские времена.