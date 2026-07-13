История Пензы: Ловля синиц и сирень во дворе - что стояло на Кирова, 40

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как гласит мудрая житейская поговорка, свято место пусто не бывает. Территорию старых дореволюционных построек занимают новые. Канула в Лету и усадьба известных в свое время купцов Кузнецовых, которая когда-то располагалась на месте здания на Кирова, 40.

Здесь когда-то стоял небольшой особняк, внешне похожий на русскую избушку. Во дворе размещались дровники, сараи и баня. Недвижимость принадлежала Федору Кузнецову - владельцу магазина на Московской.

Чтобы как-то разнообразить и озеленить свое подворье, часть территории коммерсант засадил сиренью, а около дома разбил клумбы с цветами.

Несколько строк о жизни в старинном доме оставил его внук Александр Кузнецов: «Место это у нас называлось палисадником. С моим другом мы тогда приобрели маленькую сеть и ходили с ней ловить птичек на задний двор, который тогда еще не сообщался с улицей Московской. Но ловля наша редко бывала удачной, и мы были очень рады, когда хотя бы раз в неделю удавалось заарканить синицу».

Купцы Кузнецовы переехали отсюда еще до начала XX века. Они поселились неподалеку - на Московской.