История Пензы: Ловля синиц и сирень во дворе - что стояло на Кирова, 40

История

История Пензы: Ловля синиц и сирень во дворе - что стояло на Кирова, 40
Печать
Max

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Как гласит мудрая житейская поговорка, свято место пусто не бывает. Территорию старых дореволюционных построек занимают новые. Канула в Лету и усадьба известных в свое время купцов Кузнецовых, которая когда-то располагалась на месте здания на Кирова, 40.

Здесь когда-то стоял небольшой особняк, внешне похожий на русскую избушку. Во дворе размещались дровники, сараи и баня. Недвижимость принадлежала Федору Кузнецову - владельцу магазина на Московской.

Чтобы как-то разнообразить и озеленить свое подворье, часть территории коммерсант засадил сиренью, а около дома разбил клумбы с цветами.

Несколько строк о жизни в старинном доме оставил его внук Александр Кузнецов: «Место это у нас называлось палисадником. С моим другом мы тогда приобрели маленькую сеть и ходили с ней ловить птичек на задний двор, который тогда еще не сообщался с улицей Московской. Но ловля наша редко бывала удачной, и мы были очень рады, когда хотя бы раз в неделю удавалось заарканить синицу».

Купцы Кузнецовы переехали отсюда еще до начала XX века. Они поселились неподалеку - на Московской.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кирова кузнецов сирень
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!