История Пензы: Зачем Максим Горький тайно посетил город и пил чай у Савицкого

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Советском Союзе одним из главных поэтов считался Владимир Маяковский, а первым пролетарским писателем - Максим Горький. Бюст в честь знаменитого литератора стоит в небольшом сквере около Фонтанной площади.

Массивную скульптуру в виде головы на высоком постаменте установили в 1978 году. Памятник сделан из гранита и весит несколько сотен килограммов. Монумент открыли в Пензе не случайно. Алексей Пешков (это настоящая фамилия Горького) тайно приезжал в наш город зимой 1904 года.

Цель визита до сих пор неясна. Некоторые исследователи предполагают, что писатель привозил деньги для местной большевистской ячейки. По другой версии, ему требовалось оформить документы для одного из социал-демократов, потому и прибыл инкогнито.

Тем не менее встречали Горького с большими почестями в Художественном училище. Там Алексей Максимович осмотрел картины, а затем Константин Савицкий пригласил его к себе в кабинет на чашку чая.

«Помню, что Горький взволновался, услышав, что его хотят видеть студенты, - вспоминал сын Савицкого Георгий Константинович, - толпа встретила его появление аплодисментами. Горький был очень этим смущен». Покидая училище, литератор попросил отвести его в магазин, чтобы приобрести сувенир на память о Пензе. Максим Горький произвел на пензенцев приятное впечатление.