История Пензы: Владельца шикарного особняка в центре Пензы постигла страшная судьба

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

На улице Максима Горького практически не осталось старых дореволюционных зданий, хотя раньше она была довольно плотно застроена. В середине прошлого века здесь сносили среди прочего и усадьбы аристократов. Так был уничтожен дом известных пензенских юристов.

Строение № 30 возвели в 1814 году, первоначально усадьба представляла собой 2-этажный деревянный особняк с палисадником. Недвижимостью владел мещанин Гаврила Поляков. Здесь вместе с семьей он жил до 1842-го.

Затем здание приобрела купчиха Марья Бабынина и кардинально перестроила дом, превратив его в шикарный каменный особняк. Это было одно из самых красивых зданий на улице Рождественской (ныне Горького). А в начале XX века у строения появился новый хозяин - адвокат Иван Грушецкий. Будучи мастером своего дела, он успешно защищал интересы клиентов в суде.

Иван Мартинович погиб во время революционных беспорядков в 1917 году. Писатель Роман Гуль, отец которого знал Грушецкого, оставил о юристе следующие строки: «Его сожгли в имении живым, не позволив выбраться из горящего дома».

В том же барском доме погибла и супруга Грушецкого. Сын юриста в спешке продал недвижимость и эмигрировал в Польшу, которая к тому моменту объявила независимость. А здание власти переоборудовали под склад, потом отдали рабочим.