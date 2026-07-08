История Пензы: Вандалы едва не погубили «Кукушку» у Фонтанной площади

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

К голосу кукушки на Фонтанной площади пензенцы давно привыкли, а вот иногородние гости, услышав птицу, озираются по сторонам, пытаясь понять, откуда идет звук. Часы «Кукушка» уже давно стали достопримечательностью областного центра.

Башенку с циферблатом установили в центре города осенью 1974 года. Ковку, литье и разные механизмы изготавливали и производили сразу на 3 крупных предприятиях: Сердобском часовом заводе, Пензенском дизельном и Никольском стекольном.

Получилось настоящее произведение искусства высотой 8 метров. Но, конечно, самое главное - звуковое сопровождение. Каждый час из теремка «вылетает» голосистая кукушка и напоминает пензенцам время. Чтобы узнать, который час, нужно просто подсчитать, сколько раз прокуковала птичка.

Всего за несколько лет оригинальный монумент превратился в символ города. Творение сурских мастеров часто печатали на почтовых открытках, которые разлетались по всему необъятному Советскому Союзу, и где-нибудь на Курилах, получая письмо, человек с улыбкой рассматривал пейзаж с забавной кукушкой.

Жаль только, что не все так относились к городской достопримечательности. В 90-е годы она серьезно пострадала от рук вандалов: какие-то хулиганы вырвали алюминиевую резьбу так, что узоры пришлось отливать заново.