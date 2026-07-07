История Пензы: Шикарную усадьбу снесли ради широкого тротуара

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Фонтанная площадь занимает значительную территорию в центре города, на которой раньше размещалось свыше десятка жилых и хозяйственных построек.

Самая большая усадьба находилась рядом с дорогой. Старожилы наверняка еще помнят 2-этажный дом с ажурными наличниками и овальными навесами - один из самых старых на современной улице Кирова: его возвели в начале 60-х годов XIX века.

Глядя на помпезный особняк, можно было подумать, что он принадлежал какому-нибудь влиятельному дворянину или богатому купцу. Однако недвижимостью владел простой чертежник губернской казенной палаты Иван Мурзин. Вероятно, чиновник жил не только на одну зарплату.

В 1898 году здание выставили на продажу. Его приобрел купец Гаврила Журавлев и сразу же начал капитальный ремонт. Дополнительно он возвел небольшой флигель для прислуги.

Журавлев пользовался известностью в городе как учредитель «Торгово-промышленного общества кирпичного производства и строительных материалов» и владелец лесопильной фабрики.

В советские времена из бывшей усадьбы сделали обычный жилой дом, а снесли его уже в 70-х годах прошлого века. Теперь здесь широкий тротуар.