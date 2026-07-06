История Пензы: Фабрика «Рамиба» покорила Поволжье венскими стульями

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Крупнейшим предприятием в районе Южной Поляны в эпоху Российской империи была фабрика «Рамиба». Располагалась она в самом начале современной улицы Свердлова - тогда это еще было продолжение Набережной Реки Мойки.

Здесь производили высококлассную мебель, а сам завод был организован в 1901 году. Три купца - Рабинович, Михайлов и Барышников - сложили свои капиталы и решили построить собственную фабрику. По первым слогам каждой фамилии она и получила название (Ра-Ми-Ба).

С первых дней предприниматели установили себе высокую планку. Завод выпускал мебель из красного дерева: венские стулья, шкафы, комоды и многое другое. При этом купцы охотились за ценными кадрами и пригласили к себе инженеров из Польши. А чуть позже закупили в Москве дорогое оборудование и открыли новый цех - по производству умывальников с мраморными плитами и зеркалами.

Продукция фабрики не уступала по качеству и красоте лучшим зарубежным образцам. Более того, коммерсанты наладили и редкое для страны производство мебели из бамбука. Фабрика росла как на дрожжах, к началу Первой мировой войны она ежедневно выпускала свыше 40 дюжин венских стульев, которые развозили по всему Поволжью.

Позднее весь завод за огромные деньги приобрел купец Шагаев и перевел производство на современную улицу Кирова. Сменилось и название: вместо «Рамибы» она стала именоваться фабрикой «Бук».