История Пензы: По секретному тоннелю под Баумана тайно перевозили деньги

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Ходят упорные слухи, что Пензу пронизывают древние подземные тоннели. Обнаружить их все пока не удалось, но про один исследователям известно точно. Галерея проходила от завода «Пензмаш» по улице Баумана.

Чтобы понять, каким образом она здесь появилась, придется вспомнить историю Гражданской войны. В 1918 году советская власть стояла на грани гибели: с севера на Петроград двигалась конница Юденича, с юга подпирал Деникин, а на Урале активно действовал Колчак.

Опасаясь захвата Гознака, казенное предприятие тайно перевели в Пензу. Часть денег печаталась в Пензе в районе современной улицы Баумана, а в Москву их доставляли с беспрецедентными мерами безопасности.

Под землей выкопали длинный туннель с железнодорожной веткой, стены укрепили обожженным кирпичом. Здесь мешки с деньгами грузили, а затем на вагонетках вели до пункта сдачи. Ветеран «Пензмаша» Герман Ожегов рассказывал, что в 60-е годы прошлого века ему довелось увидеть тоннель воочию.

«По широкому аркообразному ходу мы прошли немало. Уже возвращаясь назад, мы заметили странный мешок, открыли его и ахнули: там лежали кипы бракованных керенок».

Вход в подземную галерею давно плотно забетонирован, спуститься туда уже невозможно.