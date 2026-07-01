История Пензы: Окопы в навозных кучах и кровавый бой на Баумана и Свердлова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Во время восстания Чехословацкого корпуса легионеры взяли Пензу в полукольцо. Жаркое сражение разыгралось на левом фланге - в районе современных улиц Тухачевского, Свердлова и Баумана.

Белочехи шли с разных сторон и утром успели форсировать реку, планируя сразу с нескольких направлений зажать неприятеля. К Инвалидной слободе в срочном порядке прислали часть отрядов красноармейцев. Они вступили в неравный бой и, неся тяжелые потери, отступали во дворы.

Несколько раз противники сближались на расстояние броска гранаты. Легионеры оказались сильнее и рассеяли отряды большевиков на мелкие группы.

Участник боя - будущий писатель Владимир Ставский вспоминал: «Бежать было некуда, мы бросились в навозные кучи, которые и послужили нам окопами, а между тем перестрелка разгоралась. Мой друг Феклин вдруг отскочил и упал ничком. Думая, что он мертв, я схватил пулемет и попытался открыть огонь, но ленту перекосило. В досаде я взял карабин, как мне тут же прожгло плечо. Из раны крупными каплями сочилась алая кровь. Было жутко - это мое первое ранение».

Ставскому еще повезло: он сумел выйти живым из окружения. Остальных просто перебили. К красноармейцам подкрепление так и не подошло, а вот чехи заранее позаботились о резервах и к вечеру в Пензу прибыло 5 эшелонов по 1 000 человек каждый. Легионеры взяли город за 1 день.