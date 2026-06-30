История Пензы: Древняя засечная черта тянулась от Индустриальной до Арбекова

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Многие знают, что через Западную Поляну проходила засека. Целиком оборонительная линия шла по всему периметру города, и верхняя засека пролегала в районе современных улиц Индустриальной и Токарной.

364 года тому назад там находился непроходимый лес, который первопоселенцы умело превратили в оборонительную черту. Дабы обезопасить себя от орд кочевников, стрельцы, казаки и драгуны как раз и сооружали засеки, строили завалы из срубленных деревьев, поляны укрепляли рвами, устраивали ловушки с вбитыми на дне кольями.

Иногда на дорогах разбрасывали заостренные шипы, чтобы лошади получали ранения и не могли дальше двигаться. Помимо всего прочего, в районе современных Индустриальной и Токарной позади засеки стояла Красная башня. Здесь круглосуточно посменно несли вахту первопоселенцы.

С высокого укрепления они внимательно следили, не появились ли тучи пыли - верный признак того, что надвигается орда кавалерии. В этом случае весь гарнизон поднимали по тревоге, первопоселенцы начинали спешно готовиться к бою.

Верхняя засека оказалась прочной и сохранялась вплоть до 20-х годов XVIII века, потом ее просто забросили. Длинная оборонительная линия тянулась до современного Арбекова, а оттуда шла на Рамзай, Мокшан и Нижний Ломов, которые также подвергались набегам.