История Пензы: Школе №12 присвоено имя известного педагога

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Школа № 12 появилась на улице Карпинского, когда ее как таковой и не существовало. Тут находился пригородный поселок Городок. Образовательное учреждение стало на тот момент единственным во всей округе.

Микрорайон Городок, территория которого ныне включает улицы 8 Марта, Бекешской, Карпинского и Коммунистической, раньше был густонаселенной округой. Однако развитой социальной инфраструктуры здесь не имелось, из-за чего детям приходилось ездить учиться на другой конец города.

Проблему начали решать только в середине 30-х годов прошлого века. Незадолго до войны на будущей улице Карпинского построили 2-этажную кирпичную школу. На фоне деревенских избушек она выглядела как впечатляющий памятник архитектуры.

1 сентября 1940 года образовательное учреждение приняло 633 ученика. Из-за высокой рождаемости классы были переполнены - в помещениях одновременно сидело по 35-40 детей. Пришкольную территорию занимал дивный фруктовый сад, который позже, в годы войны, быстро вырубили на дрова. Но участок не пустовал: учителя вместе с учениками разбили на нем огород, овощи и фрукты с которого шли в столовую.

В 1949 году состоялся первый выпуск учащихся, получивших аттестат зрелости. В 1979-м в здании случился пожар. Школу решили заново отстроить, тем более того требовало количество учащихся. Новое учебное заведение приняло детей 1 сентября 1982 года.

С 1999 года школа № 12 носит имя Вячеслава Тарасова. Знаменитый педагог работал директором этого учебного заведения, а в 90-е годы прошлого века возглавлял областной отдел образования.