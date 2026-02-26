История Пензы: Горожанам предложили жилье взамен хрущевок

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Города в российской провинции похожи друг на друга как две капли воды. Это обусловлено тем, что районы застроены типовыми брежневками. Панельные дома, облицованные мелкой белой плиткой, стали символом эпохи застоя.

9-этажные здания начали возводить с середины 60-х годов прошлого века. Их разрабатывали на смену отжившим свое хрущевкам. В те времена действовало постановление Совета министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», из-за чего все брежневки и похожи друг на друга словно братья-близнецы.

В Пензе возведение жилых домов нового типа шло стахановскими темпами. Некоторые районы сплошь состоят из многоэтажных панельных «коробок». Впрочем, квартиры мало чем отличались от хрущевок. Архитекторы лишь увеличили кухни и сделали раздельные санузлы, а вот коридоры при входе остались такими же узкими и короткими. Зато люди были обеспечены жильем.

В 1979 году Советский Союз установил мировой рекорд, сдав в эксплуатацию 1,5 млрд квадратных метров. Таким образом, 162 млн человек на 1/6 части суши получили отдельные квартиры. Почти половина из построенного приходилась именно на брежневки. Кстати, тогда же стали увеличивать число этажей в домах - с 9 до 14.

Принято считать, что брежневки сооружались при Леониде Ильиче, однако первые дома такого типа начали возводить еще при Хрущеве. Точно так же в эпоху Никиты Сергеевича продолжали строить и сталинки.