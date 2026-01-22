История Пензы: Внизу Московской снесли дом состоятельных купцов

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Еще несколько лет назад низ улицы Московской был плотно застроен. Сегодня большая часть зданий снесена. Исчез и дом № 127. В свое время он принадлежал состоятельным купцам, игравшим важную роль в торговой жизни Пензы.

Его возвели в 20-х годах XIX века. Строили дом на совесть, его не сгубили даже многочисленные пожары. Над окнами были ажурные наличники, выпиленные вручную, да и сами окошки, по сути, можно счесть реликвией - они были двустворчатыми и распахивались как внутрь, так и наружу.

Внушительное строение принадлежало купцу Сергею Финогееву, и пользовались им не только как жильем. В цоколе размещалась кустарная мастерская по изготовлению строительных инструментов, а часть первого этажа арендовали коммерсанты. Там находился магазин сельскохозяйственных машин и котельных работ Бубнова и компании.

К слову, и двор 127-го дома был плотно застроен. Позади здания стояли 2 вполне вместительных флигеля. В одном из них Сергей Финогеев хранил запасы на зиму - овощи и соленья.

Строение постепенно ветшало и зачастую становилось ночлегом для бездомных. В итоге, отжив свое, оно пошло под снос.