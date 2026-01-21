История Пензы: В здание на Московской заселили роту солдат

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Остаются позади века, создаются и рушатся государства, а некоторые дома в Пензе стоят как ни в чем не бывало. Строение № 106 на Московской успело пережить колоссальное количество событий.

Владельцем этого дома был сам губернатор Николай Селиверстов. Помимо платы за исполнение должностных обязанностей, он получал большой доход со своих дворянских имений и фабрик. И хотя по статусу ему полагались служебные палаты в губернаторском доме, для себя он все-таки решил построить отдельный особняк.

Его возвели в 1874 году, здание до сих пор выглядит впечатляюще. Количеству просторных комнат остается только удивляться: когда-то сюда заселили целую роту 90-го пехотного батальона. А во дворе стояли несколько конюшен.

После смерти главы региона огромную усадьбу продали. Здание приобрел мещанин Николай Войнов, который через несколько лет сдал его в аренду под бакалейный магазин, где основной ассортимент составляли сдобные булочки, чебуреки, плюшки и прочая выпечка. Продукцию изготавливали прямо здесь - громадные площади позволяли. А к 1900 году дом и вовсе стал своеобразным общежитием для пекарей.

Все изменилось в годы Первой мировой войны. Дом в срочном порядке отдали 10-му городскому начальному училищу. Стоимость аренды за 6 лет оказалась 1 000 рублей - огромные по тем временам деньги.