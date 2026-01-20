История Пензы: Одно из городских отделений почты напоминало дворец

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху Российской империи современная улица Карла Маркса была немного похожа на Московскую. Здесь также стояли шикарные купеческие особняки, а почтово-телеграфная контора в доме № 34 напоминала громадный дворец. До наших дней здание не сохранилось.

До начала XX века часть строения на Никольской (так раньше называлась Карла Маркса) принадлежала гостинице «Метрополь». Здесь собирались открыть новый ресторан, но местный орган Министерства почт и телеграфов Российской империи выкупил дом под свои нужды.

В 1907 году тут открылось новое отделение. Из блеклого строения рабочие сделали настоящий шедевр архитектуры. «Вид здания существенно отличался от того, каким мы можем наблюдать его сейчас, - писал краевед Александр Дворжанский. - В советские времена с фасада удалили весь декор: аттик, наличники окон, филенчатые лопатки и металлический навес на столбах».

Не сохранилась и огромная конюшня, которая стояла во дворе почтово-телеграфной конторы. Там ждали своей очереди лошади, готовые везти письма в любой уезд Пензенской губернии. С течением времени люди все чаще предпочитали пользоваться телеграфом. Правда, в этом отделении работало только 2 машинки системы Юза. Из-за малого количества аппаратов на телеграф выстраивались длинные очереди.

Чуть дальше от этого здания находился жилой дом, специально построенный для сотрудников почты, а рядом с ним находилась караульная изба - посторонних во двор не пускали. В советскую эпоху все эти постройки снесли.