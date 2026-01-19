История Пензы: Белочехи от «Грота» обстреливали колокольню собора

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Во время восстания чехословацкого корпуса центральным направлением атаки стали улица Московская и Соборная площадь. Там, где сейчас стоит «Грот», произошла одна из последних кровавых стычек.

Чтобы обезопасить главный очаг обороны, Кураев приказал установить на всех перекрестках огневые точки. На колокольню Спасского собора утром 28 мая 1918 года спешно затащили увесистый пулемет максим. Оттуда открывался прекрасный обзор на ближайшую округу.

Однако чехи перехитрили председателя губкома. Легионеры начали штурм с другой стороны, при этом они использовали захваченные трофейные броневики. Под их прикрытием чехословаки и шли в атаку.

Но все планы едва не пошли насмарку, когда восставшие миновали Базарную площадь. Стальная машина неожиданно заглохла и никак не могла двинуться с места. Легионеры буквально толкали броневик в гору, и его экипаж, добравшись до удобной позиции, открыл из пулемета ураганный огонь по колокольне.

От разрывов кирпичи разлетались в крошки, расколоченная известка накрыла башню толстым слоем пыли. Красноармейцы не успели покинуть здание и погибли там же, наверху, от попадания десятков разрывных патронов.

Броневики легионеры увезли с собой. Стальные монстры позже воевали уже в составе Белой армии. А в 1920 году белогвардейцы продали их китайцам в Харбине.