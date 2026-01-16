История Пензы: Из-за лихачества извозчиков страдали горожане

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня гужевые повозки уже анахронизм, но в дореволюционные времена это был основной вид транспорта. А стоянка извозчиков находилась на улице Московской, рядом с современным кинотеатром «Родина».

Еще 100 лет назад здесь мешали друг другу кареты ямщиков и по выщербленной брусчатке громко цокали копыта лошадей. Экипажи были представлены на любой вкус и цвет: дрожки, линейки и даже дилижансы, обитые внутри мягким бархатным плюшем, с которого пассажирам не хотелось слезать. Частный извоз в Пензе строго регулировался - каждый кучер был обязан иметь свой личный номерной знак и справку из городской управы.

А вот о конкуренции стоит сказать отдельно. В погоне за прибылью порой устраивались настоящие битвы за пассажиров. На взмах потенциального клиента с места срывались сразу несколько ямщиков, грозя задавить несчастного.

Цены за проезд в то время были высокими. К примеру, поездка от «Грота» до Пензы-I обошлась бы в 30 копеек, что в пересчете на современный курс составляет почти 300 рублей. В праздники цены, естественно, становились еще выше. Зато имелась возможность почасового заказа, 60 минут стоили 40 копеек.

Среди дореволюционных пензенских извозчиков имелись и свои лихачи. Особую славу получил кучер Иван Никифоров, который якобы умудрялся даже обгонять автомобили. Иногда по вине торопливых извозчиков страдали горожане, переходившие дорогу.