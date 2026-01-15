История Пензы: Папа Римский требовал выслать на родину скандального священника

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Архиерейским дом на Соборной площади уже несколько столетий исполняет роль главной резиденции пензенских епископов и митрополитов. Не все владыки местной епархии отличались примерным поведением.

В этом плане печально прославился Владимир Путята. В губернию он прибыл в начале 1915 года. «Высокого роста, прекрасно сложенный мужчина с офицерской выправкой» мигом привлек себе внимание симпатичных пензенских дам. А вскоре на весь город прогремел чудовищный скандал. Графиня Толстая водила на обучение Закону божьему в архиерейский дом свою 16-летнюю дочь. Но занятия неожиданно закончились страшным конфузом: у девушки обнаружили беременность.

Дворянка написала жалобу в Синод - высший церковный орган Российской империи. Впрочем, Путяту это нисколько не остановило. Любвеобильный архиерей стал работать с другой аудиторией - посещал 1-ю женскую гимназию. Спустя всего несколько месяцев после первого скандала разразился второй. Родители девочек написали несколько заявлений о растлении малолетних.

Владыке грозили суд и ссылка, его отстранили от пензенской кафедры, но, на его счастье, в феврале 1917 года рухнула Российская империя, дело замяли. При поддержке ВЧК Путята даже организовал в Пензе «Свободную народную церковь».

Между прочим, ранее он успел прославиться даже в Ватикане. Будучи в Италии, Путята вел настолько разнузданный образ жизни, что сам папа римский попросил российское посольство немедленно вернуть архиерея на родину.