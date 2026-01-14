История Пензы: Горожане хлебом-солью встречали Емельяна Пугачева

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Во всей огромной России есть только 2 памятника Емельяну Пугачеву. Один находится в Саранске, другой - в Оренбурге. Но и Пензе есть чем похвастать: на улице Московской находится памятный камень, посвященный предводителю крестьянской армии.

Необычный монумент установили в 1982 году на месте дома купца Кознова, где, по легенде, останавливался Пугачев. На валуне прикреплена металлическая доска, на которой изображено конное войско Емельяна Ивановича, а в середине выбиты слова из его «Царского манифеста»: «Даю слово, кто раб помещика, с сегодняшнего дня свободен».

В Пензу вождь повстанческой армии прибыл 1 августа 1774 года. За сутки до этого из города в страхе разбежались все дворяне, а оставшиеся жители встречали Пугачева хлебом-солью. Впрочем, без сражений все же не обошлось. Воевода Всеволожский заперся с верными солдатами в доме (сейчас это бывший госпиталь на Кирова, 17а) и начал отстреливаться от мятежников.

Казаки не смогли взять строение штурмом и просто подожгли его. Так воевода и погиб. После этого Пугачев приказал открыть в Пензе все винные погреба и раздать спиртное жителям бесплатно. Город пьянствовал 2 дня, а в селах спешно устанавливали виселицы - крестьяне тогда казнили почти 400 помещиков.

В доме купца Кознова Пугачев ел только одно блюдо - чесночный суп с уксусом. Глава повстанцев боялся, что в Пензе его отравят.