История Пензы: Гости отеля «Метрополь» жили в роскоши

Дореволюционную Пензу можно смело назвать городом гостиниц и постоялых дворов. Снять номер 100 или 200 лет назад было проще простого. Особенной популярностью пользовался отель «Метрополь» на Московской, 1.

Гостиница здесь находилась с середины XIX века, но новое качественное развитие она получила уже в начале следующего столетия. В 1904 году здание выкупил купец Михаил Карташов. Он начал обустраивать отель согласно требованиям последней европейской моды и инженерной мысли.

Номера были обставлены дорогой мебелью, полы рабочие застелили коврами, а стены украсили копиями картин русских передвижников, в некоторых комнатах имелось электричество - ноу-хау тех лет. Чтобы во всем угодить клиенту, для постояльцев Карташов закупил 6-местную автокарету «Форд», которая забирала людей с Пензы-I.

Позже на 1-м этаже гостиницы открылось кафе. Отныне клиенты могли больше не ходить за продуктами, а спуститься вниз и недорого пообедать или поужинать. Здесь предлагали обширный выбор сладкого - продавали печенья, пирожные, кнедлики, шоколадные конфеты и многое другое. Торговали в том числе и минеральной водой коменданта Зимнего дворца Владимира Воейкова.

В советские времена в этом здании недолгое время размещался кинотеатр «Пролетарий». Но в 30-е годы прошлого века всю частную кооперацию окончательно закрыли и строение отдали под кукольный театр.