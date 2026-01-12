История Пензы: Часовню у «Грота» не стали строить из-за матерщинников

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

По легендам когда-то на месте «Грота» находился вход в подземные катакомбы. Так это или нет, установить трудно, а вот в XIX веке у этого места было совершенно другое предназначение. Здесь собирались поставить памятник Александру II, но эта эпопея затянулась почти на 30 лет.

В середине позапрошлого столетия тут стояла уродливая усадьба купчихи Андреевой. Дом был похож на неотесанную кривую пещеру. Чтобы строение не портило вид главной улицы города, власти выкупили здание и возвели на его месте каменную террасу, которая ныне всем известна как «Грот».

В марте 1881 года от рук террористов погиб Александр II. Вскоре ремесленное общество Пензы предложило городской думе установить часовню в честь почившего государя. Депутаты ответили решительным отказом: «Существование часовни рядом со стоянкою извозчиков, где галдят матерщинники, несовместимо».

Тогда ремесленники разработали другой проект - рядом с архиерейским домом. Но эту идею также забраковали. А там, где «Грот», задумали водрузить большой монумент в честь царя Алексея Михайловича, по указу которого была основана крепость Пенза. Однако из этой затеи тоже ничего не вышло.

Для будущей статуи уже отлили ноги, но с началом Первой мировой войны стране срочно потребовался металл и часть монумента переплавили на пушки. А с приходом к власти большевиков от идеи совсем отказались.