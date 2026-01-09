История Пензы: Подземная река создает неудобства жителям Стрелы

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Двор на Ухтомского, 83, выглядит вполне благоустроенным, но, как только выходишь из арки, оказываешься не то в страшном прошлом, не то в постапокалиптическом будущем. Проблемы с этим участком остались, как это ни покажется странным, еще с царских времен.

В те времена, когда здесь и в помине не было никаких зданий, через территорию будущего микрорайона Стрела текла одна из мелких речушек, которая впадала в Пензу. Протока подтапливала низины, образовывая болотистые места.

В дореволюционные времена люди не селились у этого участка, ведь речка приносила больше проблем, нежели выгоды. К тому же летом возле нее роились комары.

Самое интересное началось уже в советские времена. Город стремительно разрастался, и при строительстве дома № 83 протоку засыпали. Казалось бы, речка исчезла! Но нет, она всего лишь ждала своего часа. Сколько ни пытались класть здесь асфальт, он быстро проседал и разваливался.

Поначалу люди ругали дорожников, но потом выяснилось: грунтовые воды медленно подтачивают дворовую дорогу. В итоге ее перестали латать. Сегодня она выглядит так, будто вчера по ней ездили танки. Еще более мрачной картину делают заброшенные погреба и рядом стоящий мост, тень от которого накрывает это место.