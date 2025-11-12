История Пензы: Главарь террористов учился в пензенской гимназии

12.11.2025 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В эпоху царской России № 6 дом на улице Володарского (тогда Лекарской) некоторое время принадлежал дворянке Елизавете Печериной. В 50-х годах XIX века она сдавала в аренду комнату небезызвестному Николаю Ишутину. «Прославился» он тем, что организовал в стране одну из первых террористических групп.

Революционер родился в обедневшей дворянской семье. После смерти родителей его взяли к себе на воспитание дальние родственники Каракозовы. В 15 лет Ишутин переехал в губернский центр, где поступил в гимназию.

Вероятно, тогда и сформировались его антиправительственные взгляды; может быть, даже в комнатах дома на Лекарской. Отучившись, Ишутин перебрался в Москву, где быстро нашел единомышленников.

По всей России стремительно стали образовываться местные отделения ишутинской организации, получившей зловещее название «Ад». Наш земляк ставил перед собой главной целью убийство Александра II. На дело отправился давний знакомый бунтаря Дмитрий Каракозов.

Покушение оказалось неудачным, и вскоре через Каракозова жандармы вышли на Ишутина. Его отправили на каторгу. Там, по некоторым данным, он стал душевнобольным и скончался в возрасте 39 лет.