История Пензы: Старые здания на современной улице Кирова имели общую черту

10.11.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В архитектурном плане улица Нижне-Посадская, а ныне Кирова, отличалась строгими чертами. Здесь в основном преобладали здания в классическом стиле. При этом почти все усадьбы были жилыми. Не было исключением и строение под номером 57.

Почти 300 лет назад на этом месте стояло небольшое деревянное здание, которое принадлежало титулярному советнику Николаю Печерину. В городе он был очень уважаемым человеком. В Большой Валяевке чиновник возвел каменную часовню над источником, где во время набега кочевников явилась икона Божией матери. По легенде, именно чудотворный образ спас защитников Пензы от поражения.

Николай Саввич приобрел громадный участок земли в центре города и методично застраивал его различными хозяйственными службами.

Что касается характера титулярного советника, то, вероятно, Печерин был очень щедрым человеком. В 1804 году он подарил дом своему приятелю Александру Малевинскому, а тот передал его архитектору Герасиму Шабонину.

Зодчий кардинально перестроил здание, на втором этаже появился треугольный мезонин, добавились и строгие элементы декора. Впрочем, Шабонин заботился не только о внешней красоте и увеличил число комнат до 8. Несколько десятилетий назад позади строения еще стояли старые хозпостройки, в том числе кирпичный склад. Но теперь ничего нет.