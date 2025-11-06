История Пензы: Дом Рабиновича стал символом успеха губернии

06.11.2025 | 07:48

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В Российской империи умели строить со вкусом. Шикарные особняки и усадьбы сохранились не только в бывших дворянских имениях. Полюбоваться на здания в стиле классицизма можно и в Пензе, например одно из них теперь стоит на Кирова, 53.

Это символ экономического подъема Пензенской губернии начала XX века. Дом принадлежал купцу 1-й гильдии Рабиновичу, который владел крупным лесопильным заводом. В конце 90-х годов XIX столетия он перебрался в Пензу и тогда же построил шикарное здание.

О его оригинальных архитектурных чертах несколько строк оставил краевед Александр Дворжанский. Вот что он писал: «Центральный ризалит, где расположен вход, увенчан сверху криволинейным аттиком и усечен шатром с металлическим ограждением - ни дать ни взять видовая площадка. А посередине крыши устроен фонарь, освещавший лестничную клетку».

Впрочем, проходя мимо этого строения, пензенцы вряд ли задумывались над особенностями зодчества. Рабиновича они знали прежде всего как одного из учредителей мебельной фабрики «Рамиба», где производились стулья, кровати, столы и многое другое.

Потому дом Рабиновича и можно считать символом экономического успеха Пензенской губернии. Правда, здесь он жил недолго. В 1903 году строение выкупил дворянин Данилевский - тот самый, который привез в Пензу половецких истуканов, стоящих ныне у краеведческого музея.