История Пензы: Пензенец совершил грандиозный научный прорыв

05.11.2025 | 07:44

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то на всю страну гремела слава научной организации «Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России». А ее президентом был наш земляк Павел Морозов, который проживал в доме № 60 на улице Кирова.

Здание до наших дней не сохранилось. Судя по фотографиям, это был большой 2-этажный особняк на каменном фундаменте. Павел Тимофеевич слыл достаточно влиятельным человеком в городе, он служил при графе Воронцове, а также был предводителем уездных дворян.

Несколько строк о Морозове оставил писатель Александр Селиванов: «Как рассказывали нам его соседи, свой дом он превратил в монастырь. Во время обеда у него читались Евангелие и другие священные книги. Морозова уважали, но не любили».

Нельзя не отметить его заслуги в развитии сельского хозяйства в губернии. В селе Панцыревка президент общества создал опытную ферму, где организовал несколько, как сейчас бы сказали, инновационных предприятий.

В частности, Морозов разработал специальную сушилку для хлеба, работавшую от солнечной энергии. В те времена это был грандиозный научный прорыв. Агрегат даже демонстрировался на Пензенской сельскохозяйственной выставке, но широкой популярности не получил - техника быстро выходила из строя.