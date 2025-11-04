История Пензы: купец Кокушкин остановил череду неудач старинного здания

04.11.2025 | 08:02

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 63 на улице Кирова - одно из последних дореволюционных зданий здесь. Остальные сооружения - уже советской эпохи. Строение можно смело признать памятником архитектуры, ведь ему более 170 лет.

До конца XVIII века тут находился небольшой пустырь, к которому все ближе подбиралась Базарная площадь. Может быть, местность со временем и застроили бы торговцы, но в 1796 году спохватился купец 3-й гильдии Василий Котельников.

Он выкупил землю и возвел здесь одноэтажный деревянный дом. Во время грандиозного кризиса, возникшего в условиях Отечественной войны, купец был вынужден продать владение. В итоге оно переходило из рук в руки несколько десятилетий подряд - никто из новых собственников тут отчего-то долго не прожил.

Наконец в 1857 году здание приобрел купец Николай Кокушкин и кардинально его перестроил. В итоге сооружение приобрело привычные современным пензенцам черты. Между прочим, дом деревянный, он обложен кирпичом.

Большинство дореволюционных зданий на улице Кирова сохранились именно по правой стороне, поскольку левая примыкала к Московской, которая в середине прошлого века подверглась радикальной перепланировке.