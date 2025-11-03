История Пензы: Старинная усадьба была отдана за 1 000 рублей долга

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.
Несколько старинных усадеб в верхней части современной улицы Кирова уже давно снесли. Теперь их историю приходится изучать лишь по фотографиям и скупым архивным сводкам. Был разрушен также и дом № 14.
В поздние советские времена на этом месте стояла массивная усадьба из белого кирпича. Задолго до нее место занимал другой особняк - из дерева. Его возвели в 1794 году, и некоторое время он принадлежал дворянину Степану Полдамасову.
Через несколько лет - судя по всему, после ссоры и развода с женой - он отдал ей этот дом в качестве уплаты долга. Сохранилась даже сумма - 1 000 рублей (в переводе на современный курс господин Полдамасов задолжал супруге почти миллион).
Вскоре после развода его экс-супруга Мария Александровна затеяла коренную перестройку. Число комнат в особняке она увеличила до 8, обустроила отдельную кухню и разные хозяйственные службы.
Но долго она здесь тоже не прожила и позже продала особняк, хотя и гораздо дороже. Деревянный дом снесли и построили каменную усадьбу в 1874 году. В документах она числилась записанной на Елизавету Маловскую, хотя настоящим владельцем был протоиерей Троицкого монастыря Василий Маловский.
