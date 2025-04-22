История Пензы: Потомков основателей города выселили на окраину

22.04.2025 | 07:28

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Три столетия назад в городской черте находилось множество военных слобод, где жили потомки первопоселенцев. С 1785 года служилых людей начали переселять на окраины. Так постепенно стала заселяться территория современной Веселовки.

Военная слобода - наследие XVII века. Все категории служилых людей жили отдельно друг от друга. Имелись поселения пушкарей, стрельцов, конных и пеших казаков. Именно последние и вдохнули новую жизнь в будущий микрорайон Веселовка.

В 1785 году был утвержден первый генплан застройки Пензы, слободе пеших казаков в ней места не нашлось. Им выделили огромный участок к юго-западу от города. Окаймленный древней рощей и испещренный небольшими заводями край стал для внуков первопоселенцев вторым домом.

Здесь они основали небольшой поселок, один в один схожий с деревней избами и коровниками. Вскоре он сильно расширился и превратился в довольно крупное пригородное село, а через некоторое время все условности между категориями бывших служилых людей окончательно размылись. Многие уже тогда позабыли, что ведут свой род от пеших казаков.

Окончательно Веселовку приняли в состав города в 1978 году, спустя почти 200 лет после переселения казаков на окраину. Конечно, от старых построек сегодня ничего уже не осталось.