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История

История Пензы: В честь подорвавшего себя и врагов героя названа улица

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В начале 60-х годов прошлого века одна из новых улиц между Веселовкой и Кривозерьем была названа в честь нашего земляка, уроженца села Рамзай Мокшанского района Пензенской области, Героя СССР Юрия Бурмистрова.

Высокое звание он получил во время венгерского восстания. Осенью 1956 года в Сегеде и Будапеште вспыхнули антисоветские мятежи, причем довольно жестокие. Полицейских расстреливали и вешали прямо на улицах, а пленных советских солдат пытали с каким-то садистским наслаждением. Зная об этом, бойцы старались не сдаваться живыми.

Ночью 24 октября 1956 года Юрий Бурмистров, охраняя пункт связи в Будапеште, был атакован мятежниками. Так случилось, что на посту он оказался совершенно один и помочь ему никто не мог.

Однако Бурмистров был не из робкого десятка и ответил воинственным венграм ураганным огнем. Он как мог удерживал позицию, постоянно перемещая пулемет, но силы были явно неравны, подходили к концу боеприпасы, а затем пулемет предательски замолк.

Заметив это, враг бросился на штурм, но когда венгры ворвались внутрь здания, они увидели, что 22-летний Юрий Бурмистров сидит с гранатой в руке. Наш земляк разжал ладонь и подорвал мятежников вместе с собой.

Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Похороны прошли с большими почестями в Будапеште.

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