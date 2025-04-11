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История

История Пензы: Городская улица названа в честь тружеников

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Заводской район уже давно входит в состав Пензы. Активно застраиваться он начал только в 20-е годы прошлого века. Тогда же здесь и появилась одна из первых улиц - Ударная.

Назвали ее в честь передовиков промышленного производства. А вообще отсчет истории улицы можно вести с декабрьского съезда ВКП(б) 1927 года, когда Сталин утвердил план советской индустриализации. Так в стране появились пятилетки.

Суть их была довольно проста: на каждый завод спускалось сверху задание по выпуску заранее намеченной продукции. Собственно, его и следовало выполнить. От долгосрочного планирования жители СССР сильно страдали.

За 5 лет мода на те или иные вещи или обувь менялась, а потому все зачастую ходили в одинаковых туфлях, пиджаках, юбках и брюках, которые в других странах мира уже давно вышли из моды.

Ударников производства, в честь которых назвали улицу, в Пензе было немало. На момент развала Советского Союза в области насчитывалось 129 Героев Социалистического Труда, из них с промышленностью связаны были 34 человека.

Сама по себе улица Ударная примечательна разве что «сталинками», только 2-этажными. Когда-то эти дома считались престижными, а сейчас выглядят как призраки из прошлого.

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