История Пензы: Дореволюционные вытрезвители походили на санатории

09.04.2025 | 07:38

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Вытрезвители появились в нашей стране еще во времена Российской империи. Самый первый появился в 1902 году в Туле. Некоторые местные краеведы - и это не шутка! - наряду с пряником и оружейным заводом считают еще одним символом города именно вытрезвитель.

Царские приюты для захмелевших горожан показались бы раем любому алкоголику сейчас. За людьми ухаживали, словно за коронованными особами.

Нетрезвых пензяков лечила целая бригада врачей, а чтобы у людей не раскалывалась от боли голова, их отпаивали рассолом и даже включали успокаивающую музыку. При этом каждого любителя спиртного в зависимости от времени суток ждал завтрак, обед или ужин.

За пребывание в вытрезвителе с людей не брали плату и даже не выписывали штраф. Поправив здоровье, гуляки уходили домой. Если человек мог самостоятельно передвигаться и не терялся в пространстве, то его по возможности старались отправить домой на извозчике.

Стоит отметить и добродушное поведение полицейских, которые привозили алкоголиков в спецприюты. Тех, кто лежал на земле в бессознательном состоянии, поднимали и сажали в отдельную карету.

Последний вытрезвитель Российской империи закрыли в 1914 году, поскольку с началом Первой мировой войны в стране объявили сухой закон.