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История

История Пензы: Парк в Заводском районе радовал тысячи пензенцев

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До конца 50-х годов прошлого века в Пензе насчитывался всего один крупный парк - им. Белинского на Западной Поляне. Но в эпоху строительного бума власти приняли решение озеленить город и обустроили в Заводском районе Комсомольский парк.

В те времена микрорайон представлял собой округу, напичканную кирпичными бараками, фабриками с трубами, из которых валил густой серый дым. Зеленых уголков было очень мало. Потому будущий парк решили разместить в центре территории.

Идеальное место нашлось между улицами Крупской и Шмидта. Вскоре участок засадили могучими вязами, стройными березками и другими деревьями. Кроме этого в сквере установили электроаттракционы, названия которых наверняка у многих вызовут ностальгию по былым временам.

Зону отдыха открыли в марте 1958 года. Она сразу же полюбилась тысячам пензенцев.

В парке можно было прокатиться на «Орбите», «Ветерке», «Ромашке» или, почувствовав себя капитаном морского судна, смело запрыгнуть в небольшие кораблики. Билеты стоили считаные копейки, и отдохнуть здесь мог позволить себе даже школьник.

Кроме того, с конца 60-х годов прошлого века тут начали устраивать танцевальные вечера. Выступали в парке и первые пензенские рок-группы. Некоторое время он назывался Олимпийским, но затем ему вернули историческое наименование, приурочив событие к 100-летию ленинского комсомола.

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