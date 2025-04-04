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История

История Пензы: Престижная улица превратилась в рассадник шпаны

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Наверняка многие помнят поговорку «Партия сказала: «Надо!» - комсомол ответил: «Есть!». И действительно, во времена Советского Союза ВЛКСМ считался главной опорой коммунистической партии. А в Пензе в честь молодежной организации была названа одна из улиц.

Застраивать ее начали только в 30-е годы прошлого века, а часть домов возводилась силами работников завода им. Фрунзе. Даже страшно представить, как тяжело им приходилось трудиться - вечером они заканчивали смену на фабрике, а затем шли на стройку.

Улицу хотели сделать образцово-показательной, престижным кварталом пензенских рабочих. Но с самого начала что-то пошло не так. Некоторые дворы превратились в рассадник шпаны и хулиганов, а часть домов погрязла в антисанитарии.

В местной прессе писали о выбитых окнах и дверях, а также об огромных мусорных кучах прямо в подъезде - и это, между прочим, в сталинские времена. Вообще улица Комсомольская на долгие десятилетия практически застыла в той эпохе.

Если убрать рекламные плакаты, современные дорожные знаки и машины, складывается ощущение, будто ты и вправду очутился где-нибудь в 1938 году. Кстати, ленинским комсомол стал только в 1924-м, а до того структура называлась РКСМ (Российский коммунистический союз молодежи).

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