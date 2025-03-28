Сетевое издание|18+|Пятница|28 мар 2025|07:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

История

История Пензы: Название одной из городских улиц связано с голодомором

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1937 году в Москве состоялся I Всесоюзный съезд колхозников-ударников, на котором присутствовали и наши земляки. На открытии Иосиф Сталин рассказал гостям, как важна для страны коллективизация. В ознаменование того события свое название получила улица Колхозная в Пензе.

Сплошная коллективизация, когда объединялись все единоличные хозяйства, началась в 1929 году. Подчас она проводилась насильственными методами, крестьянство гнули и ломали. А тех, кто не хотел отдавать скот, зерно или инвентарь, НКВД быстро отправляло на возведение Беломоро-Балтийского канала и прочие массовые стройки века.

Районы и области соревновались между собой, кто быстрее достигнет высокого показателя коллективизации. Рекорды бил Кузнецк: вместо положенных 6% местные власти загнали в колхозы 42% хозяйств.

Вскоре на страну обрушился голод. По разным данным, он унес жизни 5 млн человек. В Москву приходили пугающие донесения о проявлениях каннибализма. Пытаясь оправдаться, в марте 1930 года Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», где всю вину за перегибы возложил на местные власти.

В материале упоминались т. н. враги народа, которые специально устроили в стране голодомор. Так начался еще один виток репрессий. В Советском Союзе фактически зародилось свое «крепостное право», поскольку покидать колхозы без документов жителям запрещалось. Паспорта начали поэтапно выдавать только в 1974 году.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте