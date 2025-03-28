История Пензы: Название одной из городских улиц связано с голодомором

28.03.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В 1937 году в Москве состоялся I Всесоюзный съезд колхозников-ударников, на котором присутствовали и наши земляки. На открытии Иосиф Сталин рассказал гостям, как важна для страны коллективизация. В ознаменование того события свое название получила улица Колхозная в Пензе.

Сплошная коллективизация, когда объединялись все единоличные хозяйства, началась в 1929 году. Подчас она проводилась насильственными методами, крестьянство гнули и ломали. А тех, кто не хотел отдавать скот, зерно или инвентарь, НКВД быстро отправляло на возведение Беломоро-Балтийского канала и прочие массовые стройки века.

Районы и области соревновались между собой, кто быстрее достигнет высокого показателя коллективизации. Рекорды бил Кузнецк: вместо положенных 6% местные власти загнали в колхозы 42% хозяйств.

Вскоре на страну обрушился голод. По разным данным, он унес жизни 5 млн человек. В Москву приходили пугающие донесения о проявлениях каннибализма. Пытаясь оправдаться, в марте 1930 года Сталин опубликовал статью «Головокружение от успехов», где всю вину за перегибы возложил на местные власти.

В материале упоминались т. н. враги народа, которые специально устроили в стране голодомор. Так начался еще один виток репрессий. В Советском Союзе фактически зародилось свое «крепостное право», поскольку покидать колхозы без документов жителям запрещалось. Паспорта начали поэтапно выдавать только в 1974 году.