История Пензы: Силы ПВО на Шуисте скрывала небольшая роща

27.03.2025 | 07:24

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В годы Великой Отечественной войны нашим городом сильно интересовалась немецкая разведка. Многие старожилы помнят, как над Пензой кружили самолеты люфтваффе. Потому в нескольких районах города размещались зенитные батареи. От налетов прикрывали и правый берег реки Суры возле поселка Шуист.

Противник искал в Пензе районы формирования и сосредоточения маршевых соединений Красной армии. На Шуисте находился штаб 25-й стрелковой бригады, а чуть дальше, около Селиксы, готовили к боям минометчиков, снайперов, противотанковые бригады и пулеметчиков.

В 1941 году, когда линия фронта приблизилась к Поволжью, налеты вражеской авиации стали будничным явлением. Каждый ребенок знал: если воет сирена - жди беды. Пензенские зенитчики встречали врага шквалом огня.

Принято считать, что солдаты целятся в самолет. На самом деле снаряд взрывался на заранее определенной высоте и уже осколками и взрывной волной поражал крылатую машину.

Зенитки старались прятать от глаз неприятеля. К примеру, на Шуисте от бдительного взора пилотов люфтваффе ПВО скрывала небольшая роща. К счастью, ни один вражеский бомбардировщик так и не достиг своей цели.

Зато самолеты-разведчики «Рама» постоянно облетали территорию города и фотографировали стратегические объекты. Последний налет на Пензу был совершен летом 1943 года, в разгар Курской битвы. После того как Красная армия разбила вермахт на Огненной дуге, «Рамы» наконец-то перестали беспокоить жителей города.