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История

История Пензы: В детдоме издевались над дочерью бывшего главы НКВД

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Комсомольский парк организовали в Заводском районе в конце 50-х годов прошлого века. Он был назван в честь Ленинского комсомола. Только его открытие омрачило одно происшествие - здесь пыталась свести счеты с жизнью дочь наркома НКВД Николая Ежова.

После ареста главного чекиста страны 7-летнюю Наташу увезли в Пензу, в детский спецдом № 1, ныне снесенный. Конвоиры начали издеваться над девочкой еще в поезде. За малейшие нарушения ее сразу били по щекам, морили голодом. В пути она не ела 2 дня.

В детдоме Наталью пытались заставить взять девичью фамилию матери - Хаютина. Когда она в очередной раз отказалась, воспитательница ударила ее кулаком по лицу и до крови разбила губу.

«За что вы меня бьете, я же никому ничего плохого не сделала», - кричала и плакала Наташа.

Издевательства продолжались вплоть до ее совершеннолетия, а потом девушка наконец-то получила аттестат. После выпуска из интерната Ежова хотела поступить в музыкальное училище, но приказом из Москвы ее отправили в обыкновенную «ремеслуху» (прообраз ПТУ). Дочь бывшего наркома поселили в общежитие, где издевательства начались с новой силой. Как-то комендант прямо на ее глазах сжег портрет Ежова. Это стало последней каплей.

Наталья пришла в Комсомольский парк и попыталась покончить с собой. К счастью, у нее ничего не получилось. После случившегося власти наконец-то позволили ей покинуть Пензу.

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