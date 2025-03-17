История Пензы: Старый деревянный мост выручает жителей Заводского района

17.03.2025 | 07:22

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Городской достопримечательностью может стать не только памятник, дом или необычная архитектурная постройка. Порой историческими сооружениями могут стать и другие объекты, как, например, деревянный мост в Заводском районе.

Переправа настолько старая, что уже не каждый старожил вспомнит, когда она здесь появилась. По одним данным, конструкцию возвели в середине 30-х годов прошлого века, по другим - в начале 40-х. Мост связывает улицы Ленина и Луначарского.

Сегодня складывается впечатление, будто он здесь совершенно не нужен, ведь рядом - Гагаринский путепровод. Однако есть один нюанс.

Железная дорога, ведущая от Пензы-I, отгородила этот район от остальной части города. По пути следования стальных магистралей выросли высокие валы, пересечь которые можно было только в одном месте неподалеку от ЗиФа.

С тяжелой ношей выписывать огромные крюки было не очень-то удобно, и жители стали требовать от властей, чтобы для них построили мост. Гагаринского путепровода в ту пору еще не было.

В итоге соорудили деревянную переправу на железном каркасе. Правда, доски вскоре сгнили, и острые на язык пензенцы стали называть путепровод «мостом страха». Хлипкие дощечки угрожающе скрипели. Казалось, еще один шаг - и человек улетит вниз.

Панцирный навес появился намного позже - в 80-х годах прошлого столетия, поскольку с Гагаринского путепровода на старый мост часто падали мусор и тяжелые камни.