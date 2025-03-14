История Пензы: Лично знавшие Пушкина пензенские дворяне колотили прислугу

14.03.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Дом № 15 на улице Кирова - настоящее произведение архитектурного искусства. В свое время шикарная усадьба принадлежала дворянам Карлсгофам, которые лично знали Александра Сергеевича Пушкина.

Особняк возвели в конце XVIII века, занимал он большую территорию. Позади главного дома стояли кухня и разнообразные служебные постройки. У горы также находилась летняя беседка, в которой, вероятно, и отдыхало семейство.

По воспоминаниям Елизаветы Карлсгоф, ее предки обладали довольно суровым характером. Вот что она писала: «Бабушка моя была очень строга, перед ней все трепетали, и когда она сердилась, то колотила прислугу чем попало. Туфли с ног часто летели в лицо провинившейся горничной, и это был самый легкий прием наказания».

Своенравным считался и дед Елизаветы. Грозный помещик страстно обожал Петра I и заставлял внуков наизусть заучивать целые главы из книги «Деяния Петра Великого».

Отдыхать им удавалось только с няней - француженкой мадам Комбель. По воспоминаниям княгини, она учила детей языку своей родины и часто о ней рассказывала, отчего стала их любимицей.

В этом доме бывал и друг семьи - писатель Николай Загоскин. Здесь он зачитывал свои новые произведения. А в 1835 году Елизавета Карлсгоф вышла замуж, продала дом и навсегда уехала из Пензы.