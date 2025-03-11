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История

История Пензы: Дворяне не хотели селиться в нижней части современной улицы Кирова

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сегодня улица Кирова - одна из главных транспортных магистралей города. В старые времена она блистала великолепием и считалась едва ли не самой красивой в Пензе.

Улица образовалась еще при первопоселенцах, причем изначально выполняла важную транспортную роль. Дорога связывала крепость Пензу с Черкасским острогом, что позволяло быстро передислоцировать войска. Постепенно вблизи нее начали раздавать земельные участки, и улица стала застраиваться.

Возводить дома запрещалось только в верхней части, поскольку здания заслоняли обзор артиллеристам. Ближе к середине XVIII века табу сняли, и улочка полюбилась дворянам. Здесь лица благородного сословия выстраивали для себя шикарные каменные усадьбы и особняки, утопавшие в тени фруктовых садов.

Но так было только в верхней части. Нижняя аристократичной не считалась - во многом из-за того, что упиралась в Козье болото и Базарную площадь. В этом квартале жили преимущественно крестьяне и мещане, изредка купцы.

Также улица играла роль своеобразного культурного центра города. Здесь размещались зрелищные заведения, а кинотеатр «Октябрь» раньше и вовсе был клубом приказчиков.

Улица несколько раз меняла свое название. С конца XVII века она называлась Нижне-Посадской, в XVIII столетии стала именоваться 1-й Спасской. А дольше всего продержалось наименование Троицкая - в честь одноименного монастыря. Улицей Кирова она стала в 1935 году.

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