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История

История Пензы: Губернатор Александровский и двое полицейских были застрелены в театре

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Некоторое время верхняя часть улицы Кирова называлась Театральным проездом, поскольку здесь находился великолепный храм Мельпомены. Он располагался примерно на том месте, где сейчас стоят многоквартирные дома. Именно в этом театре произошло одно из самых громких убийств в Пензе.

Было это в 1907 году, на закате первой русской революции, когда по всей стране активно действовали радикальные партии террористического толка. Большей частью они охотились за представителями власти.

В Пензе боевики приговорили к смерти губернатора Василия Александровского. Разработку плана по устранению чиновника взял на себя Поволжский комитет партии социалистов-революционеров.

Киллер Анатолий Гиттерман приехал из Саратова. Он заранее вычислил маршрут передвижения чиновника и 21 января во время антракта подошел к Александровскому и выстрелил пулей, отравленной цианистым калием, в затылок чиновнику. Губернатор рухнул замертво, в театре началась паника.

Рядом с главой региона стоял заместитель полицмейстера Зарин. Он выхватил табельный наган, но его револьвер дал 4 осечки подряд и следующая пуля убийцы сразила уже его. Также был убит городовой. Затем Гиттерман попытался покинуть театр через черный ход, по пути тяжело ранив еще и режиссера спектакля, попытавшегося преградить ему путь.

В погоне боевик оказался заблокирован и, не желая сдаваться, покончил с собой. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке, но полностью уничтожить поволжский комитет так и не удалось.

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