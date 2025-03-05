Сетевое издание|18+|Среда|5 мар 2025|07:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

История

История Пензы: Преподавателям пришлось потесниться ради семей рабочих

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Совхоз-Техникум, занявшая место Казенного сада, в архитектурном плане выглядела не хуже центра. Были тут и свои легенды, например дом № 13.

Его начали разбирать летом 2016 года, поэтому сегодня от него ничего не осталось. Построен он был в начале XX века за счет училища садоводства специально для преподавателей. Домик обошелся образовательному учреждению в 7 тысяч рублей - в пересчете по современному курсу около 7,5 млн.

Здание состояло из 2 частей, рассчитанных, соответственно, на 2 семьи. По сути, это были дворянские хоромы. В ширину главная комната доходила до 30 метров, при желании там можно было устраивать балы. Правда, в доме отсутствовало централизованное отопление, но оно вообще было редкостью даже в домах богатых господ.

Вместо батарей отопления в усадьбе стояла большая печка, и ее вполне хватало для обогрева помещений. А вот под ней находился ледник - своего рода дореволюционный аналог холодильника, где люди хранили различные соленья и прочие заготовки на зиму.

В 20-е годы прошлого века идиллии у Казенного сада пришел конец. Дома отдали под уплотнение, предложив жильцам в добровольно-принудительном порядке «ужаться», чтобы появилось место для семей рабочих и крестьян.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте