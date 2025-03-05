История Пензы: Преподавателям пришлось потесниться ради семей рабочих

05.03.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Улица Совхоз-Техникум, занявшая место Казенного сада, в архитектурном плане выглядела не хуже центра. Были тут и свои легенды, например дом № 13.

Его начали разбирать летом 2016 года, поэтому сегодня от него ничего не осталось. Построен он был в начале XX века за счет училища садоводства специально для преподавателей. Домик обошелся образовательному учреждению в 7 тысяч рублей - в пересчете по современному курсу около 7,5 млн.

Здание состояло из 2 частей, рассчитанных, соответственно, на 2 семьи. По сути, это были дворянские хоромы. В ширину главная комната доходила до 30 метров, при желании там можно было устраивать балы. Правда, в доме отсутствовало централизованное отопление, но оно вообще было редкостью даже в домах богатых господ.

Вместо батарей отопления в усадьбе стояла большая печка, и ее вполне хватало для обогрева помещений. А вот под ней находился ледник - своего рода дореволюционный аналог холодильника, где люди хранили различные соленья и прочие заготовки на зиму.

В 20-е годы прошлого века идиллии у Казенного сада пришел конец. Дома отдали под уплотнение, предложив жильцам в добровольно-принудительном порядке «ужаться», чтобы появилось место для семей рабочих и крестьян.