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История

История Пензы: Казенный сад исчез с городских карт

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Название улицы Совхоз-Техникум звучит ярко, по-пролетарски. Однако раньше этот квартал именовался Казенным садом и был самым зеленым в городе.

Улица начала застраиваться после учреждения училища садоводства в августе 1820 года. Дома возводились неспешно и аккуратно, чтобы не навредить деревьям в многовековой роще.

200 лет назад округа находилась на достаточном удалении от города и поэтому считалась окраиной. Местные жители подчас называли свои дома не иначе как дачами. Вокруг высились дубы и сосны, под горой бил родник с кристально прозрачной водой.

Действительный статский советник Михаил Жданов, которому довелось побывать в Пензе летом 1843 года, писал о Казенном саде следующее: «Кустарный лес, растущий на пространстве между городом Пензой и училищем садоводства, недавно присоединен к училищу, он будет обращен в красивый парк».

Так было в XIX столетии. Со временем жилая застройка все-таки стала теснить зеленые насаждения, и уже к XX веку улица пробралась вглубь леса.

В 1964 году училище садоводства преобразовали в Пензенский ордена Трудового Красного Знамени совхоз-техникум, а вслед за тем, как несложно догадаться, переименовали и ближайшую улицу. Так с карты города и исчез Казенный сад.

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