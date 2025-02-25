История Пензы: Бывший дачный поселок стал городской улицей

25.02.2025 | 07:20

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Для русского человека дача - это не просто слово, а образ жизни. В Пензе даже была длинная улица с названием Дачная. Правда, ее уже давно переименовали в Запорожскую.

Она пролегает неподалеку от бывшего совхоз-техникума (ныне Пензенский агропромышленный колледж) и в состав города вошла лишь в середине прошлого века, а столетием ранее вообще являлась далекой окраиной Пензы. Пустовало место недолго. Выгодная по местоположению территория позади дубовых рощ и райского Казенного сада быстро застраивалась.

Участки постепенно раскупались, и уже к концу XIX века тут образовался небольшой дачный поселок. Некоторые пензенцы проживали здесь круглый год, точно помещики в своих имениях. Тому способствовали все условия: огород снабжал овощами и фруктами, птичники - мясом и яйцами, а родник - чистой питьевой водой.

Если чего-то не хватало, то у местных крестьян можно было приобрести молоко, масло и мед. Со временем дачный поселок стал приобретать городские черты, а с проведением сюда электричества и водопровода его было уже невозможно отличить от любой другой пригородной улицы.

В конце концов указом городского комитета КПСС эту территорию включили в состав Пензы. Запорожской улицу назвали в 1978 году - как несложно догадаться, в честь Запорожья, где проходила стройка века СССР. Там возводили Днепровскую ГЭС.