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История

История Пензы: Имя сражавшегося против финнов Героя СССР увековечили

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

До 50-х годов прошлого века квартал между улицами Рябова и Терновского носил название Электрический. Но затем его переименовали в честь нашего земляка, Героя СССР Ивана Пушанина.

Высокое звание он получил во время Зимней войны. В январе 1940 года разгорелись чудовищные бои за Выборг, а у поселка Реболы отряд финских лыжников-диверсантов просочился в советский тыл и сильно потрепал резервные части.

Роте Пушанина поставили задачу отбить деревню обратно. Ночью 26 января, тихо подобравшись к хутору, советские воины внезапно атаковали врага и выбили его с позиций. Впрочем, это было только начало. Финны сдаваться не собирались и быстро перебросили подкрепление. Неприятель взял поселок в окружение.

Осада продолжалась 30 дней. По советским солдатам били из минометов, противотанковых пушек, закидывали их коктейлями Молотова и связками ручных гранат. В конце концов оставшиеся в живых красноармейцы сосредоточились в последнем блокгаузе.

К концу февраля 1940 года с боеприпасами стало совсем туго, и Пушанин предложил прорываться к своим. Он лично повел бойцов в штыковую атаку, но вернуться живым ему было не суждено - погиб во время боя.

Политуправление НКВД позже немного приукрасило подвиг пензяка. По их версии, Пушанин попытался добыть снаряды, попал в засаду и отбивался от финнов мешком с пулеметными дисками. Такая информация позже печаталась в агитлистовках.

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